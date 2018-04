La startup Symphony du Français David Gurlé a levé 67 millions de dollars

BARCLAYS

Paris - La startup de messagerie cryptée professionnelle Symphony, fondée en 2014 aux Etats-Unis par le Français David Gurlé, a levé 67 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.La banque Barclays, Bpifrance, la banque d'investissement basée à Hong Kong CLSA se sont joints à des investisseurs déjà présents pour cette nouvelle opération, qui porte le total des fonds collectés par la société à plus de 300 millions de dollars.Symphony, qui emploie plus de 240 personnes et est basée à Palo Alto (Californie), est considérée comme une "licorne", c'est à dire une société non cotée dont la valeur potentielle sur le marché est estimée à plus d'un milliard de dollars.Sa messagerie cryptée revendique plus de 320.000 utilisateurs chez 300 entreprises clientes, essentiellement des professionnels de la finance dans les salles de marché à la recherche de confidentialité dans leurs échanges.L'entreprise cherche actuellement à diversifier ses marchés, en s'implantant également chez les assureurs, dans le milieu de la santé, les grands cabinets d'avocats, voire la justice ou la défense.Symphony a annoncé il y a quelques mois qu'elle allait installer un bureau de recherche et développement à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes).Elle compte employer une trentaine de personnes d'ici à la fin 2018 et une centaine de personnes ensuite. Les chercheurs se consacreront plus particulièrement à l'intelligence artificielle.David Gurlé avait fondé Symphony en 2014, après une carrière qui l'a conduit notamment chez Microsoft et Skype.lby/tq/az(©AFP / 10 avril 2018 04h00)