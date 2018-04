La startup Tilkee lève 3,5 M EUR pour financer son déploiement européen

APRIL

CREDIT AGRICOLE

Lyon - La startup lyonnaise Tilkee, qui commercialise des outils informatiques permettant de déterminer si une offre de services envoyée par courriel suscite un intérêt chez son destinataire, a annoncé mercredi une levée de fonds de 3,5 millions d'euros.Cette somme doit permettre à la jeune entreprise fondée fin 2013 par Sylvain Tillon et Timothée Saumet d'accélérer son déploiement, notamment en Europe de l'Ouest.Les outils mis au point par Tilkee permettent de savoir si une pièce jointe a bien été ouverte et combien de temps son destinataire a consacré à la lire. L'auteur de la prospection commerciale peut ainsi relancer que les seuls prospects ayant manifesté un intérêt.Tilkee avait été sélectionnée en début de mois par le programme Pass French Tech qui vise à accompagner les jeunes entreprises en hyper-croissance.L'entreprise de 24 salariés est encore de taille très modeste avec un chiffre d'affaires mensuel récurrent de l'ordre de 100.000 euros, mais affirme être déjà rentable.Elle avait déjà procédé en 2014 à une première levée de fonds de 0,5 million, qui avait été souscrite par le fonds Axeleo Capital et par la société de gestion lyonnaise Kreaxi.Ces investisseurs sont désormais rejoints par l'investisseur Omnes Capital, le fonds Evolem Start de Bruno Rousset (groupe April) et Crédit Agricole.fga/dfa/pb(©AFP / 25 avril 2018 06h00)