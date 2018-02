La technologie au secours des agriculteurs birmans

AYE YWAR (Birmanie) - Avec son application mobile gratuite, San San Hla a trouvé sa nouvelle arme secrète pour lutter contre la pyrale du riz, qui a détruit ses rizières du centre de la Birmanie ces deux dernières années.Alors qu'elle regarde ses travailleurs saisonniers apporter la récolte dans le village d'Aye Ywar à l'ouest de Rangoun, cette femme de 35 ans se félicite de pouvoir mettre à profit les conseils prodigués par le biais de l'application en matière de pesticides pour lutter contre le fléau."Nous avions l'habitude de cultiver comme nos parents nous l'ont appris", raconte-t-elle. "Mais depuis que j'ai cette appli, je comprends comment nous devons faire... Il vaut mieux utiliser des techniques appropriées plutôt que de travailler aveuglément".En Birmanie, le secteur agricole emploie plus des deux tiers de la population active et représente environ 28% du PIB. Mais les rendements restent très faibles, notamment par rapport aux pays voisins.Les créateurs locaux de ces applications rêvent d'en faire l'outil qui permettra aux paysans de faire un pas de géant. Ils fournissent aux agriculteurs des bulletins météorologiques localisés, les prix des cultures et des conseils sur les pesticides et les engrais.Certains forums de discussion servent également à connecter les agriculteurs entre eux ou à les mettre en relation avec des experts.Le site internet Green Way, créé par deux anciens étudiants agricoles, a été lancé en 2011. A cette époque, les accès internet restaient toutefois très limités et très chers, donc "notre idée n'avait pas décollé", se souvient Yin Yin Phyu, 28 ans.Mais en quelques années, tout a changé. La Birmanie est sortie de près d'un demi-siècle de dictature militaire et les entreprises télécoms se sont précipitées pour conquérir des parts d'un marché qui avait presque totalement raté l'ère des ordinateurs de bureau et des téléphones mobiles à l'ancienne.Le coût d'une carte SIM est passé de 3.000 dollars en 2005 à seulement 1,50 dollar en 2013. Et la pénétration des smartphones est passée de moins de 7% en 2012 à 80% à la fin de 2017.