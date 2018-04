La transaction Uber-Grab suspendue par les autorités de Singapour

Singapour - Singapour a imposé vendredi des restrictions à l'acquisition des activités d'Uber par son concurrent Grab, en attendant les conclusions d'une enquête pour savoir si la transaction respecte les règles de la concurrence.La cession fin mars des activités en Asie du sud-est du géant américain des services de véhicules avec chauffeur (VTC) à son rival basé à Singapour marquera, si elle est approuvée, un nouveau retrait d'Uber sur un marché international très concurrentiel.Grab, présent dans huit pays d'Asie du sud-est, est surtout connu pour ses services de moto-taxis via application sur smartphone. L'acquisition des activités d'Uber pourrait l'amener à exercer un monopole de fait, craint la Commission de la concurrence de Singapour (CCS), qui avait annoncé le 30 mars l'ouverture d'une enquête.Les Philippines et la Malaisie ont aussi annoncé qu'ils scruteraient de près les implications de ce rachat sur la concurrence.Selon la décision de Singapour, qui prend effet immédiat, Grab et Uber ne sont pas autorisées à fusionner leurs activités dans la Cité-Etat, tant que l'enquête ne sera pas terminée.Pendant cette période, les deux sociétés devront maintenir leurs politiques de prix différentes, antérieures à la transaction, et chacune ne pourra obtenir d'information confidentielle de l'autre, en particulier sur les coûts, les chauffeurs ou les clients.Les chauffeurs pourront continuer à travailler pour chacune des deux plate-formes sans être pénalisés, a exigé la Commission de la concurrence de Singapour, qui aussi décidé que l'application Uber restera en place jusqu'au 7 mai, afin de faciliter une transition en douceur également pour les clients.Grab a de son côté indiqué qu'il allait coopérer avec les autorités. Son patron pour Singapour, Lim Kell Jay, a ajouté que "les mesures intérimaires ne doivent pas avoir l'effet indésiré d'entraver la concurrence et restreindre les activités dans lesquelles il a été investi dans le pays depuis des années".Uber recevra une participation de 27,5% au capital de Grab en échange de la cession de ses activités en Asie du sud-est. La transaction, destinée à sortir d'un marché où Uber subit une concurrence féroce, s'inscrit dans une suite de désinvestissements, alors le nouveau PDG Dara Khosrowshahi se montre soucieux d'endiguer d'énormes pertes et de faire oublier divers scandales.(©AFP / 13 avril 2018 12h33)