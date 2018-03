La zone euro versera mercredi 5,7 milliards d'euros d'aide à la Grèce

Bruxelles - La zone euro versera mercredi 5,7 milliards d'euros d'aide financière à la Grèce, qui a mis en oeuvre l'ensemble des réformes réclamées en échange de ce soutien, a annoncé mardi le Mécanisme européen de stabilité (MES) dans un communiqué.Cet argent sera destiné "au service de la dette" grecque --qui atteint 180% de son PIB--, "à l'apurement des arriérés" et aussi à la constitution d'"un matelas financier" pour la période post-programme, explique le MES, qui supervise les prêts de la zone euro au pays."Un nouveau décaissement d'un milliard d'euros (...) pourrait être effectué après le 1er mai", mais devra faire l'objet "d'une décision ultérieure", est-il précisé.Le versement de cette tranche d'aide, d'un montant total de 6,7 milliards d'euros, avait déjà été validé dans son principe depuis plusieurs semaines par les ministres des Finances de la zone euro.Le commissaire européen à la Stabilité financière Valdis Dombrovskis a salué dans un tweet un "signal positif", qui rapproche la Grèce de "la fin" du troisième programme d'aide, lancé à l'été 2015 sous l'égide de l'Union européenne, et qui court jusqu'en août.Avec le versement de 5,7 milliards d'euros mercredi, 45,9 milliards auront été versés à Athènes sur un maximum de 86 milliards prévu dans ce programme d'aide.Parallèlement, la Grèce et ses créanciers poursuivent des discussions pour un allègement de l'abyssale dette publique du pays, via la mise en place d'un mécanisme, d'inspiration française, calquant les remboursements sur le niveau de croissance.(©AFP / 27 mars 2018 12h48)