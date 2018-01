Lactalis: 384 boîtes de lait infantile vendues par Sytème U après le rappel

Le groupe de distribution Système U a annoncé mercredi avoir vendu 384 boîtes de lait infantile Lactalis qui auraient dû être retirées de ses rayons en raison d'une contamination aux salmonelles."Il s'avère que 384 boîtes de lait ont échappé à cette procédure de rappel mise en œuvre dès le 21 décembre et ont été vendues dans les jours qui ont suivi", a annoncé dans un communiqué le groupe, qui a "instantanément procédé à l'appel des clients identifiés"."Désormais, plus aucun de ces produits n'est présent dans les Magasins U", a assuré l'enseigne, qui a mis en place un numéro d'appel à disposition des consommateurs: 09 69 36 69 36."Les Magasins U expriment leurs regrets pour ce dysfonctionnement et continuent à tout mettre œuvre pour assurer la sécurité de leurs clients", conclut l'enseigne.(©AFP / 10 janvier 2018 19h23)