Lactalis: Le Maire convoque les distributeurs et la direction "défaillante"

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé avoir convoqué ce jeudi à 18H30 la grande distribution et vendredi matin la direction de Lactalis, entreprise jugée "défaillante", lors d'un point-presse consacré au lait infantile contaminé à la salmonelle.M. Le Maire a également annoncé que la répression des fraudes procéderait "dès la semaine prochaine" à 2.500 contrôles supplémentaires dans les établissements détenant des laits Lactalis.Cinq groupes de grande distribution (Leclerc, Carrefour, Système U, Auchan, Casino) ont reconnu avoir vendu des produits Lactalis qui auraient dû être retirés de la vente."Cette affaire est grave elle a donné lieu à des comportements inacceptables qui devront être sanctionnés", a déclaré le ministre qui a sévèrement tancé la direction de Lactalis.Il a ainsi rappelé avoir dû signer lui-même le 9 décembre un arrêté demandant la suspension de la commercialisation des laits infantiles et le rappel de quelque 600 lots, soit 11.000 tonnes."L'Etat s'est donc le 9 décembre substitué à une entreprise défaillante dont je rappelle qu'elle est la seule responsable de la qualité et de la sécurité des produits mis sur le marché", a conclu M. Le Maire.(©AFP / 11 janvier 2018 13h00)