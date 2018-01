Lactalis devra "démontrer" que son usine ne présente plus de risque, avertit Stéphne Travert

L'usine Lactalis en Mayenne contaminée par des salmonelles restera fermée tant que l'entreprise n'a pas prouvé qu'elle ne présente plus de risque de contamination, a déclaré vendredi sur RTL le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert.La fermeture de l'usine "durera tant que tout risque ne sera pas écarté", a indiqué le ministre, en réponse à une question sur la possibilité d'une éventuelle fermeture définitive de l'usine."S'il n'y a pas la preuve qu'il n'y a pas de danger", "si Lactalis n'apporte pas la démonstration qu'il n'y a plus de risque, oui (la fermeture de l'usine) peut durer", a-t-il également indiqué.La production de l'usine de Craon, en Mayenne, (des laits en poudre et des produits infantiles) a été arrêtée le 8 décembre, selon Lactalis.Quelque 250 des 327 salariés de l'usine sont actuellement en chômage partiel.Le patron du groupe Lactalis, le très secret Emmanuel Besnier, est attendu vendredi à Bercy pour s'expliquer sur les "défaillances" que lui reproche l'Etat dans la gestion de la crise, et en particulier le rappel chaotique des produits potentiellement contaminés.M. Travert a souhaité que M. Besnier s'exprime publiquement sur le sujet à l'occasion de ce rendez-vous. "Je crois que c'est que nos concitoyens attendent", a-t-il indiqué.(©AFP / 12 janvier 2018 09h04)