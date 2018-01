Lactalis: le groupe Casino reconnaît avoir vendu 403 articles concernés par le rappel

Le groupe Casino a à son tour reconnu avoir vendu dans ses magasins (Géant, Casino et Franprix) au total 403 articles concernés par le rappel de produits infantiles Lactalis, a annoncé jeudi une porte-parole à l'AFP.Sur ces produits qui auraient dû être retirés des rayons en raison d'une contamination aux salmonelles, 352 ont été vendus dans les hypermarchés Géant, les supermarchés et magasins de proximité Casino, et 51 dans les Franprix.Dans l'hypothèse où "par extraordinaire" des produits concernés, laits ou céréales infantiles, seraient encore dans les rayons, "ils ne peuvent plus être vendus", Casino ayant notamment mis en place une procédure de blocage en caisse des produits concernés par le retrait, selon la même source."Casino, qui avait déjà informé tous ses clients porteurs de la carte de fidélité ayant acheté ces produits au cours de l'année 2017 tout au long du mois de décembre, a également choisi de prendre contact avec tous les autres clients concernés plus récemment par l'achat de ces produits", ajoute le groupe dans un communiqué.Le groupe a entrepris de contacter les clients non-titulaires de cartes de fidélité via leurs numéros de cartes bancaires par l'intermédiaire des banques. Toutefois, les numéros de cartes étant, pour des raison de confidentialité, tronqués dans les systèmes informatiques, "tout dépend de la collaboration des établissements bancaires".Le groupe souligne qu'un "dispositif de contrôle déjà disponible sur l'ensemble des hypermarchés (une centaine) et les deux tiers des supermarchés dès fin décembre est désormais opérationnel sur l'ensemble du parc de magasins (Géant, supermarchés Casino, les magasins de proximité Casino, Franprix)", permettant ainsi de "bloquer au passage en caisses les références des produits" faisant l'objet d'un retrait ou d'un rappel.Avant le groupe Casino, plusieurs enseignes (Leclerc, Carrefour, Système U, Auchan) ont reconnu avoir vendu des produits concernés par le rappel.(©AFP / 11 janvier 2018 13h00)