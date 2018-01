Lactalis: perquisitions au siège social de Laval et à l'usine de Craon

Des enquêteurs sont arrivés de façon coordonnée mercredi peu avant 09H30 au siège social de Lactalis à Laval et dans l'usine de Craon (Mayenne) d'où sont sortis les lots de lait contaminé à la salmonelle, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.Des magistrats et 70 enquêteurs de la gendarmerie sont sur place, selon une source proche du dossier. Ces investigations ont lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à Paris le 22 décembre pour tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine" et "inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit" préjudiciable à la santé.(©AFP / 17 janvier 2018 09h47)