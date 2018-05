Lafarge en Syrie: un ex-membre des renseignements norvégiens mis en examen

Paris (awp/afp) - Un ancien membre des services de renseignement norvégien, Jacob Waerness, a été mis en examen à Paris dans le cadre de l'enquête sur le cimentier Lafarge, soupçonné d'avoir indirectement financé des groupes jihadistes, dont l'Etat islamique en Syrie, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.Jacob Waerness, responsable de la sécurité de l'usine syrienne du groupe de septembre 2011 à octobre 2013, a été interpellé le 2 mai à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle alors qu'il faisait escale entre deux vols, a précisé une source proche de l'enquête.Il a été mis en examen le 4 mai pour "financement d'une entreprise terroriste" et remis en liberté sous contrôle judiciaire, selon la source judiciaire, qui confirmait une information du Monde.Sept cadres et dirigeants du cimentier français et de sa branche syrienne ont déjà été mis en examen - dont l'ex-PDG Bruno Lafont - dans cette enquête inédite où, pour la première fois, un patron du CAC 40 est mis en cause pour une infraction terroriste.Le groupe Lafarge, qui a fusionné en 2015 avec le suisse Holcim, est mis en cause pour avoir financé des factions armées en Syrie afin de continuer à faire tourner sa cimenterie malgré la guerre, mettant en péril la sécurité de ses employés syriens. Ces derniers étaient restés seuls au départ de la direction de l'usine, à l'été 2012.Dans un livre sorti en Norvège à l'été 2016 ainsi que dans plusieurs interviews, Jacob Waerness a reconnu que Lafarge avait notamment négocié, via un intermédiaire nommé Firas Tlass, avec l'Etat islamique et le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda.Il affirmait également que la direction du groupe à Paris avait été informée de ces pratiques, notamment par l'intermédiaire du directeur sûreté du cimentier Jean-Claude Veillard, également mis en examen.Les douanes judiciaires, en charge de l'enquête, avaient convoqué à plusieurs reprises Jacob Waerness, mais ce dernier n'avait pas répondu à leur demande.afp/rp(AWP / 10.05.2018 21h09)