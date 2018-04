LafargeHolc Thomas Schmidheiny désigné président d'honneur pour sa retraite

Zurich (awp) - LafargeHolcim indique mardi avoir décidé de décerner le titre honorifique de président du groupe à Thomas Schmidheiny. Actionnaire de référence, membre de l'organe de surveillance du mastodonte helvético-hexagonal des matériaux de construction depuis la fusion en 2015, M. Schmidheiny ne briguera pas de nouveau mandat lors de la prochains assemblée générale agendée au 8 mai, indique un communiqué publié mercredi.Il avait auparavant exercé la fonction de directeur général (CEO) de Holcim de 1978 à 2001 et de président du conseil d'administration entre 1984 et 2003.Bertrand Collomb, président directeur général de Lafarge de 1989 à 2003, puis président uniquement jusqu'en 2007 avant d'exercer en tant qu'administrateur doté du titre de président d'honneur, ne pourra pas non plus se représenter en raison du plafonnement à 75 ans de l'âge limite pour les membres du conseil.Ces deux départs ne seront pas remplacés. Le comité de surveillance de l'entreprise se verra ainsi ramené à dix membres. Le président Beat Hess et tous les autres administrateurs seront candidats à leur propre succession.jh/(AWP / 04.04.2018 07h28)