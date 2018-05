LafargeHolc accord pour augmenter la liquidité du titre sur Euronext

Zurich (awp) - La liquidité des actions LafargeHolcim en euros va augmenter à Paris. Le cimentier a conclu un accord avec la société d'investissements Exane pour sa cotation sur Euronext, a-t-il indiqué jeudi. L'accord de liquidité sera valide dès vendredi 4 mai et à cet effet, LafargeHolcim met 10 millions d'euros à disposition.L'accord est conforme au code de conduite de l'association française du marché des capitaux AMAFI et a été validé par l'Autorité des marchés financiers. Les actions LafargeHolcim sont cotées sur SIX et sur Euronext à Paris.tp/yr/rp/buc(AWP / 03.05.2018 17h53)