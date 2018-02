LafargeHolc les cimentiers reconduisent leur grève (syndicat)

Paris (awp/afp) - Les salariés de la branche ciment en France du groupe franco-suisse LafargeHolcim ont voté mercredi la poursuite de leur grève jeudi, notamment pour obtenir une prime exceptionnelle, a-t-on appris auprès de la CGT.Au deuxième jour de la grève mercredi, à l'appel de la CGT et de FO, "neuf sites sur les dix cimenteries et stations de broyage ont été bloqués complètement pendant toute la journée", a déclaré à l'AFP Sylvain Moreno, délégué syndical central CGT. Selon la direction, "sept sites industriels sur les 17 que compte l'activité ciment étaient concernés par la mobilisation".N'ayant eu "aucun contact avec la direction" mercredi, les syndicats ont accru leurs revendications, demandant désormais "une prime exceptionnelle de 1.500 euros", au lieu de 1.000 euros initialement, a précisé M. Moreno.Les syndicats réclament également "une augmentation générale des salaires de 2%", supérieure à celle de 1,6% décidée lors de la négociation annuelle obligatoire (NAO) achevée à la mi-février, a-t-il ajouté.Si l'augmentation générale décidée cette année est supérieure à celle de 2017 (+0,7%), "les salariés attendaient beaucoup plus", alors qu'"on leur demande plus de polyvalence", avait souligné le syndicaliste mardi. La direction avait assuré de son côté "poursuivre un dialogue continu" avec les syndicats, "y compris en dehors des NAO".LafargeHolcim, géant suisse des matériaux de construction, est issu de la fusion en 2015 de l'entreprise française Lafarge avec le grouper suisse Holcim.afp/rp(AWP / 28.02.2018 20h40)