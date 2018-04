LafargeHolcim confirme la nomination du nouveau directeur pour la Suisse

Zurich (awp) - LafargeHolcim a confirmé vendredi la nomination de Niklaus Traber au poste de directeur général pour la Suisse et l'Italie. Cette information avait déjà été divulguée par le journal "Schweiz am Wochenende" le week-end dernier. L'ancien patron de cette région Gerd Aufdenblatten aurait discrètement quitté le groupe.Dans le communiqué publié, le cimentier franco-suisse ne revient pas sur les raisons du départ et indique seulement que M. Aufdenblatten a dirigé avec succès le marché Europe centrale-ouest, dont l'Italie et la Suisse faisaient partie, et qu'il quittait maintenant l'entreprise.Des mesures de restructuration pourraient cependant être une des raisons de ce départ, selon le journal. Le groupe indique que dans le cadre d'une réorganisation, la Suisse et l'Italie seront dorénavant regroupées sous un même toit qui comprendra trois régions à savoir la Suisse Alémanique/Tessin, la Romandie et l'Italie.Outre la Suisse, M. Aufdenblatten s'occupait depuis 2015 aussi de l'Allemagne du Sud, de la France et de l'Italie. Il aurait été une des victimes de la réorganisation menée par le nouveau directeur général Jan Jenisch, l'ancien patron de Sika.Niklaus Traber a rejoint le groupe cimentier en 2002 et a occupé huit différents postes ces 16 dernières années, dont la direction de l'Equateur.kw/yr/lk/ol(AWP / 13.04.2018 13h13)