LafargeHolcim dévoile un nouveau plan stratégique pour sortir du rouge

Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim a dévoilé vendredi son nouveau plan stratégique sur cinq ans lors de la publication de ses résultats annuels, marqués par une lourde perte, sous l'impulsion de son nouveau patron, l'Allemand Jan Jenisch.Le groupe qui avait lancé une revue de ses activités, pour évaluer en particulier le risque par pays, a procédé a une vaste ré-évaluation de ses actifs qui s'est traduite par de lourdes dépréciations qui ont fait plonger ses comptes dans le rouge.LafargeHolcim a refermé l'exercice 2017 sur une perte de 1,6 milliard de francs suisses (1,38 md d'euros) contre un bénéfice de 1,7 milliard un an plus tôt, alors que les dépréciations d'actifs se sont chiffrées à 3,8 milliards, a-t-il indiqué dans un communiqué.Hors dépréciations d'actifs et cessions, son bénéfice par action s'est toutefois accru de 11,9%, a tenu à préciser le groupe.Après avoir procédé à ce grand ménage dans les comptes, le nouveau patron de LafargeHolcim, qui a repris les commandes en septembre, a fixé de nouveaux objectifs. A l'horizon 2022, le cimentier s'engage notamment à générer une croissance annuelle de ses ventes de l'ordre de 3 à 5% et un retour sur capital investi de plus de 8%."Nous avons déjà commencé à mettre en place une organisation plus légère et plus agile pour nous rapprocher encore de nos clients, en dotant nos dirigeants pays d'une plus grande autonomie", a expliqué M. Jenisch cité dans le communiqué.Jan Jensich, l'ancien patron du groupe suisse Sika, a repris la direction de LafargeHolcim en septembre suite à la démission d'Eric Olsen, qui a renoncé à ses fonctions pour tenter d'apaiser les tensions autour du dossier sur la Syrie qui a éclaboussé le cimentier.LafargeHolcim a été mis en cause pour avoir indirectement contribué au financement de groupes armés, dont l’organisation jihadiste État Islamique (EI), en maintenant en activité sa cimenterie de Jalabiya, à 150 kilomètres au nord-est d'Alep.Le groupe issu de la fusion en 2015 du français Lafarge avec le cimentier suisse Holcim, avait déjà procédé à une vaste réorganisation de ses activités alors que les autorités de la concurrence avaient imposé de nombreuses ventes d'actifs pour donner leur feu vert au rapprochement.Sur l'année écoulée, son chiffre d'affaires s'est replié de 2,9%, à 26,1 milliards de francs suisses sous l'effet des cessions auxquels s'est ajouté l'impact des changes.Sur une base comparable, les ventes ont progressé de 4,7%, a toutefois souligné le groupe, grâce à une hausse des volumes de ciment.(©AFP / 02 mars 2018 09h03)