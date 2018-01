LafargeHolcim ouvre le 1000ème magasin Disensa en Amérique latine

LafargeHolcim a franchi une étape importante dans le développement du plus grand réseau de distribution de matériaux de construction en Amérique latine en ouvrant le 1000ème magasin Disensa au Costa Rica fin décembre.Depuis le début du déploiement de Disensa en dehors de l'Equateur en avril 2017, le Groupe a complété son réseau, avec environ 500 magasins sous enseigne Disensa situés en Argentine, en Colombie, au Costa Rica, au Mexique, au Nicaragua et au Salvador. LafargeHolcim prévoit de poursuivre l'expansion de ce réseau en inaugurant un premier magasin au Brésil début 2018.Oliver Osswald, Responsable de la Région Amérique latine de LafargeHolcim, a déclaré : « Le déploiement de la stratégie de distribution du Groupe dans les marchés émergents comme l'Amérique latine nous permet de nous rapprocher encore plus des consommateurs. Les réactions de nos clients et de nos franchisés sont extrêmement positives. Cette initiative augmente la valeur que nous apportons à nos clients en leur offrant un panel de solutions de construction qui dépasse nos propres produits cimentiers. »Le concept Disensa offre aux particuliers et aux petits entrepreneurs un accès simple et facile aux solutions de construction de LafargeHolcim mais aussi à une large gamme d'autres services et matériaux de construction, incluant un soutien pour le microcrédit, une aide technique ainsi que des kits complets sur les différentes phases de la construction d'une maison. Le concept a été développé en Equateur sous la forme d'un système de franchise dans lequel les détaillants peuvent s'approvisionner en milliers de produits de construction via une plateforme informatique dédiée.Outre le réseau Disensa, le Groupe a également lancé, en mai 2017, la marque Binastore en Afrique et au Moyen-Orient, notamment en Afrique du Sud, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Liban, au Maroc et en Zambie.Le 1000ème magasin Disensa est localisé à Alajuela, au Costa Rica. Géré par une famille, il dispose d'un important portefeuille de matériaux de construction principalement destiné aux maçons et aux constructeurs individuels. (Photo LafargeHolcim)LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service des maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit du ciment, des granulats et du béton prêt-à-l'emploi utilisés pour des constructions aussi variées que des logements abordables, des petits projets locaux ou des projets d'infrastructures complexes d'un point de vue technique et architectural. Face aux enjeux de l'urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le Groupe développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort engagement en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe une place de leader dans toutes les régions du monde, emploie environ 90 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et dispose d'une présence géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures.Plus d'informations disponibles sur www.lafargeholcim.com Suivez nous sur Twitter @LafargeHolcim tensid.ch / 10.01.2018 14h12)