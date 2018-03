LafargeHolcim, plombé par les dépréciations, boucle 2017 sur une perte massive

Zurich (awp) - Le groupe LafargeHolcim a terminé l'année 2017 sur une perte nette de 1,68 mrd CHF, contre un bénéfice de 1,79 mrd un an plus tôt, en raison de dépréciations d'actifs à hauteur de 3,83 mrd inscrits au dernier trimestre. Ajusté de cet effet, le résultat a progressé de 11,3% à 1,42 mrd, selon les chiffres publiés vendredi par le cimentier franco-suisse.Les actionnaires se verront proposer un dividende inchangé de 2 CHF par action au titre de l'exercice écoulé.Les ventes nettes ont chuté de 2,9% à 26,13 mrd CHF, même si elles ont progressé de 4,7% sur une base comparable, c'est-à-dire ajustées de l'impact des cessions (-6,5%) et des effets de change (-1,1%). L'excédent brut d'exploitation (ebitda) sous-jacent a grappillé 0,7% pour s'établir à 5,99 mrd, pour une marge afférente de 22,9%, en hausse de 80 points de base (pb).Sur le seul 4e trimestre, le chiffre d'affaires net a progressé de 2,7% à 6,70 mrd CHF (+6,2% sur une base comparable). L'ebitda sous-jacent a évolué dans les mêmes proportions pour s'établir à 1,70 mrd CHF.Deux tiers des 3,83 mrd CHF de dépréciations d'actifs ont concerné l'Algérie, la Malaisie, l'Irak, le Brésil, l'Indonésie et l'Egypte. "Ces dépréciations sont le résultat d'une revue de la valeur d'un grand nombre de marchés et de certaines entités", précise le groupe dans son communiqué.La copie rendue par le géant des matériaux de construction dépasse les attentes des analystes consultés par AWP. Ceux-ci tablaient en moyenne sur des ventes nettes trimestrielles de 6,50 mrd CHF, une croissance sur une base comparable de 3,5% et un ebitda ajusté à 1,56 mrd.La direction se montre satisfaite de l'exercice écoulé et table pour l'exercice en cours sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5%, ainsi qu'une hausse plus que proportionnelle de l'ebitda sous-jacent. Quant aux dépenses d'investissement, elle resteront inférieures à 2 mrd CHF.buc/lk(AWP / 02.03.2018 07h42)