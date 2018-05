Lafargeholcim confirme ses ambitions, malgré une perte de vitesse au 1er partiel

(ajoute détails et considérations de la direction)Zurich (awp) - Lafargeholcim a essuyé sur les trois premiers mois de l'année une stagnation des revenus et un tassement de sa rentabilité. La direction reconduit nonobstant ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, attribuant le ralentissement enregistré à des conditions météorologiques défavorables ainsi qu'à un nombre de jours ouvrables moindres que sur la période de comparaison.Le chiffre d'affaires de la multinationale saint-galloise s'est établi à 5,83 milliards de francs, soit trois millions en deçà de la marque établie douze mois plus tôt. Le mastodonte des matériaux de construction revendique néanmoins mardi dans son rapport intermédiaire une croissance de 3,1% à périmètre constant.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) sous-jacent - soit hors frais de restructuration, litiges ou autres éléments exceptionnels - a en revanche fondu de 13,4% à 700 millions. L'entreprise ne publie pas de résultats nets trimestriels.La performance du groupe helvético-hexagonal décoiffe les attentes des analystes consultés par AWP en termes de croissance ajustée et de recettes, attendues respectivement à 2,7% et 5,76 milliards. La rentabilité opérationnelle par contre manque le coche pour quelque 30 millions de francs.En termes géographiques, les régions Europe et Moyen-Orient/Afrique ont pesé sur les résultats de la multinationale, avec des contractions de respectivement 22% et 36% de la rentabilité. L'Asie-Pacifique a enregistré à ce niveau un léger mieux de 4%, malgré une érosion des ventes. L'embellie est demeurée cosmétique en Amérique latine (0,7%) et en Amérique du Nord (2,3%).La direction a tenu à rappeler en conférence téléphonique que le premier trimestre constitue traditionnellement le partiel le plus faible de l'année pour Lafargeholcim. "Amérique du Nord et Europe apporteront leur contribution à la croissance sur le deuxième trimestre et la seconde moitié de l'année", a avancé le directeur général Jan Jenisch.Sur l'ensemble de l'exercice, Lafargeholcim entend toujours afficher une croissance de ses revenus de 3% à 5%, assortie d'une progression d'au moins 5% de son Ebitda sous-jacent.jh/al(AWP / 08.05.2018 08h57)