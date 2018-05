Lafargeholcim supprime ses sièges parisien et zurichois

Zurich (awp) - Lafargeholcim confirme vendredi le vaste remaniement de ses sièges et annonce la fermeture de ses bureaux à Zurich comme à Paris. Les effectifs centraux du mastodonte helvético-hexagonal des matériaux de construction seront amputés de 107 postes dans la cité de Zwingli et de 97 dans la capitale française. Les emplois restants seront transférés dans le canton d'Argovie à Holderbank, à Zoug ainsi qu'à Clamart, en banlieue parisienne.Le directeur général de Lafargeholcim, Jan Jenisch, cité dans le communiqué, reconnaît une "douloureuse mais nécessaire étape de simplification".La multinationale assure dans la foulée avoir finalisé la fermeture des bureaux régionaux à Singapour et Miami.jh/al(AWP / 25.05.2018 13h21)