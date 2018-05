Lafargeholcim supprime ses sièges parisien et zurichois

(ajoute détails, éléments de contexte et cours de Bourse)Zurich (awp) - Lafargeholcim confirme vendredi le vaste remaniement de ses sièges et annonce la fermeture de ses bureaux à Zurich comme à Paris. Les effectifs centraux du mastodonte helvético-hexagonal des matériaux de construction seront amputés de 107 postes dans la cité de Zwingli et de 97 dans la capitale française. Les emplois restants seront transférés dans le canton d'Argovie à Holderbank, à Zoug ainsi qu'à Clamart, en banlieue parisienne.Le directeur général de Lafargeholcim, Jan Jenisch, cité dans le communiqué, reconnaît une "douloureuse mais nécessaire étape de simplification".La multinationale assure dans la foulée avoir finalisé la fermeture des bureaux régionaux à Singapour et Miami.Sans dévoiler de nouveaux objectifs de réduction de coûts, l'entreprise s'estime en bonne voie pour concrétiser son objectif d'économies sur frais généraux de 400 millions de francs d'ici au premier trimestre de l'année prochaine.Initialement présenté comme une fusion entre égaux, le rapprochement entre le suisse Holcim et le français Lafarge a dès sa conception en 2015 tourné à l'avantage du premier, en terme d'apports comme de représentation au sein des instances dirigeantes de l'entité unifiée.L'ancienne direction de Lafarge se trouve par ailleurs depuis le début de l'an dernier au coeur d'une enquête pour financement du terrorisme en Syrie. Sept cadres et dirigeants du cimentier français et de sa branche syrienne ont déjà été mis en examen - dont l'ex-président directeur général Bruno Lafont, un temps pressenti pour prendre les rênes de ce qui allait devenir Lafargeholcim.Lafarge est suspecté d'avoir indirectement versé entre 2011 et 2015 plus de 12 millions d'euros sous forme de taxes pour assurer le passage des employés, notamment à des factions armées en Syrie afin de continuer à faire tourner sa cimenterie malgré la guerre, mettant en péril la sécurité de ses employés syriens. Ces derniers étaient restés seuls au départ de la direction de l'usine, à l'été 2012.A 13h40, l'action LafargeHolcim conservait une avance de 0,2% sur son cours de clôture jeudi à la Bourse suisse, à 52,42 francs. La cotation parisienne progressait encore de 0,7% à 45,16 euros.jh/lk(AWP / 25.05.2018 13h49)