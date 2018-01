Le groupe Lactalis a renouvelé jeudi ses excuses aux parents et assuré travailler "en parfaite collaboration" avec l’État depuis le début de l'affaire du lait contaminé à la salmonelle, en dépit des critiques du gouvernement.Lactalis "renouvelle ses excuses aux parents" qui ont acheté du lait susceptible d'être contaminé, a dit son porte-parole Michel Nalet lors d'un point presse.Depuis le début de la crise début décembre, "nous travaillons en parfaite collaboration avec les services de l’État", a-t-il affirmé.Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a pourtant tancé le groupe jeudi matin, déclarant avoir dû se substituer à une "entreprise défaillante". Le ministre a rappelé avoir dû signer lui-même le 9 décembre un arrêté demandant la suspension de la commercialisation des laits infantiles susceptibles d'être contaminés.En décidant le 21 décembre de rappeler l'ensemble des laits et produits infantiles élaborés dans son usine de Craon (Mayenne) en février 2017, "nous avons appliqué un principe de précaution maximum", a encore dit le responsable du groupe laitier.Après la grande distribution convoquée ce jeudi soir pour avoir vendu des laits pourtant visés par le rappel de produits, Lactalis va être reçu vendredi par le ministre de l’Économie pour s'expliquer sur cette affaire.Au 9 janvier, Santé publique France a recensé 35 nourrissons atteints de salmonellose et ayant consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile de cette usine. Dix-huit nourrissons ont été hospitalisés, mais tous sont sortis de l'hôpital, selon la même source.(©AFP / 11 janvier 2018 18h22)