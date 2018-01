Lait contaminé Lactalis: le rappel de produits, un outil pas infaillible

Comment des laits infantiles Lactalis visés par un rappel ont pu être vendus chez Leclerc? Que risque le distributeur? Comment organise-t-on le rappel de produits? Les questions sont nombreuses après ce raté pour lequel le premier distributeur français a présenté ses excuses.Le distributeur affirme que la procédure de rappel a bien été mise en place mais son patron, Michel-Edouard Leclerc, reconnaît qu'"il y a eu des trous dans la raquette".Pour expliquer le dysfonctionnement, il évoque "à ce stade" des difficultés liées à la succession de rappels, qui ont eu lieu autour de la période des fêtes de fin d'année, lorsque les distributeurs connaissent un surplus d'activité.Il mentionne également une opération promotionnelle, décidée trois mois en amont et dont "les stocks seraient arrivés en magasin avec un étiquetage différent". Un audit de E.Leclerc est en cours afin d'identifier les raisons précises. La DGCCRF a également lancé "des investigations" sur le sujet.Peu convaincues par ces premiers éléments, des associations de défense de consommateurs (Foodwatch, CLCV, UFC-QueChoisir) ont déploré le manque d'information."Il va falloir qu'on s'explique, y compris sur les raisons données", a déclaré mercredi à l'AFP Quentin Guillemain, président de l'Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles.Les associations s'interrogent également sur l'absence de publication de listes de lots ayant échappé au rappel chez Leclerc et des magasins Leclerc concernés.- Quelles sont les suites de l'affaire?L'affaire pourrait avoir des conséquences judiciaires pour E.Leclerc. "Des plaintes seront déposées par des parents contre Leclerc dans les jours qui viennent", assure M. Guillemain.Dans le cadre d'une procédure de retrait et de rappel de produits, "la responsabilité porte sur chaque maillon de la chaîne, chacun a la responsabilité d'informer ses clients et d'arrêter de commercialiser les produits dangereux", selon la DGCCRF.A la suite du dysfonctionnement révélé chez E.Leclerc, d'autres distributeurs ont décidé d'effectuer des contrôles par précaution. "L'incident chez Leclerc a attiré notre attention donc on mène actuellement des investigations (sous forme d'audit interne) pour vérifier que les procédures de rappel ont bien été appliquées dans chacun de nos magasins", a dit à l'AFP Thierry Desouches, le porte-parole de Système-U."Parce que si la transmission de l'information est informatisée et robotisée, l'application de ces procédures en magasin fait appel à l'humain. Donc nous vérifions que tout a bien été fait en temps et en heure", a-t-il ajouté.Carrefour "a été très vigilant" et a en outre "mis en place un plan de contrôle renforcé pour s'assurer de la destruction des stocks des produits concernés dans nos magasins", a indiqué une porte-parole à l'AFP.(©AFP / 10 janvier 2018 15h27)