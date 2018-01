Lait contaminé: fin des perquisitions sur les sites de Lactalis

Les perquisitions menées sur cinq sites du groupe Lactalis dans le cadre de l'enquête sur la contamination de lait infantile aux salmonelles se sont achevées mercredi soir, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.Mecredi matin, les enquêteurs avaient lancé des perquisitions au siège social du géant français à Laval ainsi qu'à l'usine Celia de Craon (Mayenne) d'où sont sortis des lots à l'origine de la contamination à la salmonellose de 37 bébés en France.Ces investigations ont eu lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à Paris le 22 décembre pour "tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine" et "inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit" préjudiciable à la santé.Jusqu'à présent, 37 bébés ont été atteints de salmonellose en France après avoir consommé un produit d'alimentation infantile Lactalis infecté, selon un bilan au 11 janvier.Numéro un mondial du lait, Lactalis est accusé d'avoir manqué de transparence et d'avoir tardé à réagir après la détection de salmonelle dans son usine de Craon, lors de contrôles internes réalisés en août et novembre.C'est ensuite le rappel des lots de lait infantile en décembre qui a été pointé du doigt. Le retrait s'est révélé incomplet, certains distributeurs ayant continué à vendre des produits potentiellement contaminés pendant plusieurs semaines.Le rappel a été élargi le 12 janvier à tous les lots de lait infantile produits à Craon.A ce jour, six plaintes ont été enregistrées au pôle santé publique du parquet de Paris, chargé de les centraliser, selon la source judiciaire.(©AFP / 18 janvier 2018 16h19)