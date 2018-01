Laits infantiles contaminés: les autorités françaises menacent de sanctions

RTL GROUP

Paris - Le président français Emmanuel Macron a averti jeudi que "des sanctions" pourraient être "prises" après la commercialisation par plusieurs distributeurs de laits et céréales pour bébés Lactalis qui auraient dû être retirés de la vente après une contamination à la salmonelle.Des sanctions "seront prises" s'il s'avère que "des pratiques inacceptables" ont été commises, a affirmé M. Macron au cours d'une conférence de presse à Rome où il rencontrait les dirigeants italiens."Oui, l'Etat français est en mesure d'assurer la sécurité alimentaire", a-t-il insisté, en ajoutant que les contrôles seraient renforcés.Un peu plus tôt, à Paris, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait demandé des comptes au groupe agroalimentaire et dénoncé un "dysfonctionnement majeur" ainsi qu'une "entreprise défaillante" à laquelle l'Etat a dû se "substituer"."Cette affaire est grave, elle a donné lieu à des comportements inacceptables qui devront être sanctionnés", a tancé le ministre, qui a convoqué les représentants de la grande distribution dans la soirée et la direction de Lactalis vendredi.A la demande du gouvernement, le premier groupe laitier français avait dû procéder en décembre au rappel international de l'ensemble de ses laits et autres produits infantiles fabriqués dans son usine de Craon (ouest) depuis février 2017, après la découverte d'une contamination aux salmonelles.Mais la plupart des grandes enseignes de distribution françaises (Leclerc, Auchan, Intermarché, Système U, Carrefour, Casino) ont admis ces derniers jours avoir vendu des produits Lactalis qui auraient dû être retirés de la vente.Ces distributeurs n'ont pas précisé si seule la France était concernée ou si certains de ces produits potentiellement contaminés avaient aussi été commercialisés au delà de la date du rappel dans leurs magasins à l'étranger.L'affaire avait notamment inquiété en Chine, frappée en 2008 par un scandale retentissant de lait en poudre infantile contaminé produit localement.Lactalis, par la voix d'un porte-parole, a "renouvelé ses excuses" aux parents lors d'une conférence de presse jeudi soir à Paris, tout en assurant travailler "en parfaite collaboration" avec les autorités.Le ministre français de l'Economie a annoncé 2.500 contrôles administratifs supplémentaires "dès la semaine prochaine".E.Leclerc a été le premier à annoncer mardi qu'en dépit du rappel lancé en décembre, 984 produits Lactalis concernés avaient été vendus dans plusieurs de ses magasins.Plusieurs grands distributeurs ont ensuite révélé chacun à leur tour avoir vendu des produits issus de lots rappelés: 434 articles pour Carrefour, 384 boîtes de lait pour Système U et 52 pour Auchan, 363 articles pour le groupe Casino (Casino, Géant, Franprix).Les salmonelloses sont des intoxications alimentaires allant de la gastroentérite bénigne à des infections plus graves. Elles sont potentiellement plus dangereuses pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou affaiblies.Au 9 janvier, les autorités sanitaires françaises avaient recensé 35 nourrissons atteints de salmonellose et ayant consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile de cette usine. Dix-huit nourrissons ont été hospitalisés, mais tous sont sortis de l'hôpital, selon la même source.ngu-vac-vm/soe/tq/jk/mr(©AFP / 11 janvier 2018 16h48)