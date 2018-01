Laits infantiles contaminés: les autorités françaises menacent de sanctions

RTL GROUP

Paris - Le président français Emmanuel Macron a averti jeudi que "des sanctions" pourraient être "prises" après la commercialisation par plusieurs distributeurs de laits et céréales pour bébés Lactalis qui auraient dû être retirés de la vente après une contamination à la salmonelle.Des sanctions "seront prises" s'il s'avère que "des pratiques inacceptables" ont été commises, a affirmé M. Macron au cours d'une conférence de presse à Rome où il rencontrait les dirigeants italiens."Oui, l'Etat français est en mesure d'assurer la sécurité alimentaire", a-t-il insisté, en ajoutant que les contrôles seraient renforcés.Un peu plus tôt, à Paris, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait demandé des comptes au groupe agroalimentaire et dénoncé un "dysfonctionnement majeur" ainsi qu'une "entreprise défaillante" à laquelle l'Etat a dû se "substituer"."Cette affaire est grave, elle a donné lieu à des comportements inacceptables qui devront être sanctionnés", a tancé le ministre.Il a convoqué jeudi soir les représentants de la grande distribution, qui ont notamment promis un contrôle systématique en caisse des boîtes de lait infantile Lactalis, a-t-il dit.Le ministre recevra la direction du groupe laitier vendredi.A la demande du gouvernement, le premier groupe laitier français avait dû procéder en décembre au rappel international de l'ensemble de ses laits et autres produits infantiles fabriqués dans son usine de Craon (ouest) depuis février 2017, après la découverte d'une contamination aux salmonelles.Mais la plupart des grandes enseignes de distribution françaises (Leclerc, Auchan, Intermarché, Système U, Carrefour, Casino) ont admis ces derniers jours avoir vendu des produits Lactalis qui auraient dû être retirés de la vente.