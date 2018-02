HAPPY HOME nous permet de maximiser l'expérience client, à la maison comme en déplacement. Nous voulons constamment soulever l'enthousiasme de nos clients, existants comme nouveaux, en leur proposant une excellente connectivité et le meilleur du divertissement , déclare Severina Pascu, Chief Operating Officer chez UPC. Avec une vitesse Internet deux fois plus rapide pour le même prix, nos clients auront encore plus de plaisir à regarder des contenus en streaming, à surfer et à chatter avec leur famille et leurs amis. Ainsi, UPC va peu à peu doubler la vitesse Internet de 300 000 de ses clients. Elle passera donc à 200 Mbit/s, voire à 500 Mbit/s. Les clients concernés seront informés directement. Cette augmentation massive de la vitesse n'est possible que grâce au réseau en fibre optique de UPC , complète Severina Pascu.

UPC Connect App et WLAN Powerline Set pour le wi-fi jusque dans les moindres recoins

Pour que la performance wi-fi ne soit pas en reste, UPC propose à ses clients la nouvelle UPC Connect App

pour iOS et Android. Avec elle, l'installation du wi-fi sur la Connect Box, le modem de UPC, devient un vrai jeu d'enfant. De plus, l'app permet de contrôler la performance du réseau sans fil dans chaque pièce pour garantir une connectivité parfaite jusque dans le moindre recoin. Si besoin est, le nouveau WLAN Powerline Set

permet de renforcer le signal wi-fi.

HAPPY HOME, le nouveau positionnement de la marque UPC

Le doublement de la vitesse Internet chez quelque 300 000 clients fait partie de HAPPY HOME, le nouveau positionnement de UPC. Dans le cadre de celui-ci, UPC promet le wi-fi jusque dans les moindres recoins et le divertissement sans limite. Ce nouveau positionnement sur le marché est accompagné par une campagne se concentrant sur les bons moments que permettent la connectivité et le divertissement sans limite. Vous en saurez plus à ce sujet dans quelques jours sur upc.ch

.

Les photos sont mises gratuitement à disposition.

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :

UPC

Media Relations

Suisse

- Severina Pascu, Chief Operating Officer chez UPC, © UPC- Graphique WLAN Powerline Set, © UPC- Interface UPC Connect App, © UPCTél. +41 58 388 99 99 tensid.ch / 12.02.2018 10h02)