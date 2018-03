Lancement de l'OPA de Thales sur Gemalto

GEMALTO

Paris - Le groupe technologique Thales lance mercredi son offre publique d'achat sur le numéro un mondial des cartes SIM Gemalto, un rapprochement qui va former un géant mondial de la sécurité informatique, selon un communiqué des deux groupes.L'OPA débute à 9H00 (7H00 GMT) pour se clôturer le 6 juin.Cette opération valorise Gemalto à environ 4,8 milliards d'euros au prix de 51 euros par action."La publication du document d'offre est la première grande étape de notre projet d'acquisition de Gemalto, visant à créer un champion mondial de la sécurité +digitale+", a déclaré le PDG de Thales, Patrice Caine, cité dans le communiqué."Après avoir étudié avec soin et en concertation avec ses conseils financiers et juridiques toutes les options possibles, le conseil d'administration de Gemalto recommande unanimement aux actionnaires" de l'entreprise "d'apporter leurs actions à l'offre", a quant à lui déclaré Alex Mandl, président du conseil d'administration de Gemalto.Outre les aspects financiers, les deux entreprises ont convenu notamment d'augmenter leurs dépenses de recherche et développement, de respecter les "droits existants des salariés de Gemalto" et de maintenir la marque Gemalto, selon le communiqué.Thales compte 65.000 salariés dans 56 pays et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros. Gemalto a quant à lui réalisé 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et emploie 15.000 personnes.spe/soe/nth(©AFP / 28 mars 2018 06h38)