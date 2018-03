Landis+Gyr: le directeur EMEA Oliver Iltisberger quitte l'entreprise

Zoug (awp) - Un changement intervient à la direction de Landis+Gyr: Oliver Iltisberger, Executive Vice President EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) quitte l'entreprise pour se consacrer à un nouveau défi professionnel, a indiqué la société mercredi. La recherche d'un successeur a été lancée et on examine des candidatures internes. M. Iltisberger restera à disposition pour la phase de transition.yr/ra/rp/buc(AWP / 07.03.2018 08h01)