Landis+Gyr participe à une coentreprise en vue d'une acquisition en Australie

Zurich (awp) - Le groupe Landis+Gyr a fondé un partenariat avec la société d'investissement Pacific Equity Partners (PEP) en vue du rachat des activités Acumen d'Origin Energy, plus important fournisseur énergétique australien. L'acquisition comprend l'exploitation et l'entretien de 170'000 compteurs existants ainsi qu'un contrat à long terme avec Origin Energy pour la mise en service de nouveaux compteurs intelligents, indique la firme zougoise jeudi dans un communiqué.Avec l'acquisition d'Acumen, la coentreprise - baptisée Intellihub Holdings, du nom d'un projet initié en 2015 par Landis+Gyr - se dit prête au déploiement d'une "partie considérable" des quelque 8 millions de compteurs intelligents qui devraient être prochainement connectés au réseau à travers les principales provinces de l'Australie. L'apport en capital de la société helvétique se monte à 75 millions de dollars australiens (57 millions de francs au cours actuel).La coentreprise débute avec un capital de plus d'un demi-milliard de dollars australiens (376 millions de francs), qui sera utilisé pour financer le déploiement des compteurs intelligents. Le capital provient d'un fonds de PEP doté de plus d'un milliard de dollars australiens et d'un consortium bancaire composé de huit instituts "australiens et internationaux".Les partenaires entendent conserver les deux marques Intellihub et Acumen.buc/al(AWP / 24.05.2018 07h00)