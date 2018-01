Landis+Gyr signe un contrat avec Wisconsin Public Service

Zurich (awp) - Le fabriquant de compteurs électriques Landis+Gyr a remporté un contrat auprès de l'américain Wisconsin Public Service Company (WPS) prévoyant notamment la fourniture de 450'000 compteurs et 326'000 capteurs de gaz, a annoncé jeudi l'entreprise zougoise.Les détails financiers de l'opération avec les services industriels WPS n'ont pas été détaillés.Grâce à la technologie fournie par Landis+Gyr, WPS sera en mesure de brancher à distance ses clients au réseau électrique et de fournir une meilleure assistance en cas de panne, a assuré le groupe. De nouveaux logiciels vont par ailleurs remplacer d'anciennes versions utilisées par WPS.La société suisse gère depuis 2001 le réseau électrique intelligent de We Energies, une filiale de WPS.al/fr(AWP / 04.01.2018 08h00)