Landis+Gyr signe un contrat avec Wisconsin Public Service

(ajoute cours de clôture)Zurich (awp) - Le fabriquant de compteurs électriques Landis+Gyr a remporté un contrat auprès de l'américain Wisconsin Public Service Company (WPS) prévoyant notamment la fourniture de 450'000 compteurs et 326'000 capteurs de gaz, a annoncé jeudi l'entreprise zougoise.Le montant total du contrat s'élève à environ 100 mio USD, a précisé à AWP un porte-parole du groupe. A titre de comparaison, ce dernier a réalisé au premier semestre de l'exercice décalé 2017/2018 un chiffre d'affaires de 865 mio USD, en hausse de 10% sur un an.Grâce à la technologie fournie par Landis+Gyr, WPS sera en mesure de brancher à distance ses clients au réseau électrique et de fournir une meilleure assistance en cas de panne, a assuré le groupe. De nouveaux logiciels vont par ailleurs remplacer d'anciennes versions utilisées par WPS.La société suisse gère depuis 2001 le réseau électrique intelligent de We Energies, une filiale de WPS.A la Bourse suisse, l'action Landis+Gyr a fini sur un gain de 2,1% à 77,95 CHF, dans un marché (SPI) en hausse de 0,32.al/fr/ol(AWP / 04.01.2018 17h44)