Lastminute.com, amendé en Italie, lance un avertissement sur pertes pour 2017

(ajoute détails sur l'amende infligée par l'Autorité italienne de la concurrence et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le voyagiste en ligne Lastminute.com s'attend à voir ses résultats plonger en 2017 en raison de plusieurs éléments exceptionnels, a annoncé lundi la société basée à Chiasso et Amsterdam. La performance a notamment été plombée par une amende du surveillant italien de la concurrence.La direction table pour l'année dernière sur une perte nette de 8 mio à 9 mio EUR, après un bénéfice net de 6,7 mio un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) est quant à lui attendu en baisse de 10 mio à 11 mio comparé aux 28,6 mio publiés l'exercice précédent, a précisé Lastminute.com dans un communiqué.Plusieurs éléments ont pesé sur la performance financière de la société, notamment des frais de marketing plus élevés de 7 mio EUR comparés à ceux engagés en 2016. Les marges dans l'activité médias se sont repliées de 1,5 mio en raison d'une baisse de fréquentation des sites web.Une amende de 2,4 mio EUR infligée début janvier par le gendarme italien de la concurrence a été comptabilisée en 2017. La société compte faire appel de cette décision mais a d'ores et déjà demandé un règlement échelonné des paiements afférents.TRANSPARENCE DÉFICIENTE ET COMMISSIONS VARIABLESL'Autorità garante della concurrenza e del mercato (AGCM) indique sur son site internet avoir condamné six prestataires en ligne de services aux voyageurs, dont le site transalpin de lastminute.com à des amendes cumulées de plus de 4 mio EUR pour transparence tarifaire insuffisante et commissions variables en fonction des cartes de crédit utilisées par les clients.Aux côtés de it.lastminute.com figurent les sites volagratis.com, opodo.it, govolo.it, edreams.it et gotogate.it. L'enquête avait été ouverte sur la base de plaintes d'associations de consommateurs et dans la foulée de la parution d'un rapport de la Commission européenne sur les sites internet de comparaison des tarifs des prestations touristiques au sein de l'Union européenne.En fin d'année dernière, les réserves de liquidités de lastminute.com s'élevaient encore à 52,0 mio EUR, contre 60,2 mio douze mois plus tôt. Les frais relatifs au programme de rachat d'actions ainsi que le versement initial pour la reprise de Comvel se sont élevés à quelque 9,5 mio EUR.Les résultats détaillés seront publiés le 14 mars.A 12h10, l'action lastminute.com abandonnait 4,2% à 15,00 CHF, dans un SPI en recul de 1,37%.al/jh(AWP / 05.02.2018 13h00)