Lastminute replonge dans le rouge en 2017 et change de nom

(dépêche actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - L'agrégateur d'offres de voyages en ligne Lastminute.com a bouclé l'exercice 2017 dans le rouge, comme en 2015. Les ventes se sont inscrites en léger repli, a précisé mercredi le groupe néerlando-tessinois, qui a également annoncé un nouveau changement de nom. Après l'acquisition de Comvel, il espère étoffer sa présence en Allemagne et dans le segment des packs vacances.Sur l'année 2017, l'entreprise a essuyé une perte nette de 7,8 mio EUR, contre un bénéfice net de 6,7 mio un an plus tôt, tandis que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a été amputé de plus de 40% à 16,9 mio. Le chiffre d'affaires a quant à lui reculé de 1% à 258,8 mio, a indiqué Lasminute.com dans son rapport annuel.La performance financière publiée ce mercredi a manqué de peu l'avertissement sur résultats émis en février. Celui-ci anticipait un Ebitda entre 17,6 mio et 18,6 mio EUR et une perte nette estimée entre 8 mio et 9 mio. Le groupe avait alors indiqué que les investissements dans le marketing et les marges en repli dans les activités médias avaient pesé.Les coûts de personnel ont enflé de 21% à 61,9 mio EUR en raison notamment de l'introduction de salaires minimaux en Suisse - qui n'ont concerné que six mois de 2016 - et de la multiplication par deux des effectifs dans la vente.Les résultats ont également été grevés par des provisions de 2,8 mio EUR, en grande partie destinées à payer une amende de 2,4 mio infligée par les autorités de la concurrence italiennes (AGCM), contre laquelle Lastminute.com entend recourir.Une autre sanction de 0,25 mio EUR prononcée par l'inspection du travail espagnole devrait figurer dans les comptes de 2018.La société présente désormais ses activités de voyagiste (OTA), métarecherche (META) et médias ajustées des effets non récurrents et séparées des activités gérées indépendamment de Lastminute.com, pour mieux rendre compte de la performance du coeur de métier, dont le chiffre d'affaires a progressé de 1,5% à 251,3 mio EUR et l'Ebitda de 8,3% à 27,5 mio, et ce malgré la hausse de plus de moitié des dépenses de marketing.PARTENARIAT AVEC BOOKING.COMPour Fabio Cannavale, directeur général (CEO), seul un modèle d'affaires diversifié permettra de générer de la valeur sur le long terme. "Les packs vacances sont le segment où nous voyons les plus grandes opportunités", a-t-il souligné. C'est dans cette activité que le groupe a débuté l'année dernière un partenariat avec la plateforme de réservation Booking.com."Le retour a été bon, même si pas autant que si nous avions réalisé les ventes nous-mêmes", a indiqué le CEO à AWP, se refusant toutefois à entrer dans les détails financiers du partenariat."Pour nous, le message stratégique que constitue l'intérêt d'un leader de l'industrie comme Booking.com est plus important que les retombées financières directes", a-t-il ajouté. Le groupe collabore également avec d'autres acteurs du secteur de moindre envergure, à qui il vend sa technologie sous forme de marque blanche.Revenant sur l'acquisition de l'allemand Comvel en décembre dernier, le patron a rappelé que les ventes de Lastminute.com outre-Rhin se sont montées à 15 mio EUR. Pro forma (en incluant Comvel) elles auraient été de 34,4 mio EUR.Le marché allemand est avec le britannique un de ceux où l'activité des packs vacances est la plus importante. "L'acquisition de Comvel devrait avoir un effet positif sur l'Ebitda cette année déjà", a assuré le patron, qui estime "probable" un retour du groupe en territoire positif dès cette année."D'un vendeur de billets d'avions, nous sommes devenus un fournisseur complet de services de voyage", s'est réjoui le directeur des opérations (COO) Marco Corradino. Si les activités liées aux vols ont décliné, la société estime qu'elles continuent à jouer un rôle important dans le portefeuille et comme canal pour le marketing d'autres services.Dans la foulée des résultats, le groupe entré sur SIX en 2014 sous le nom de Bravofly Rumbo a annoncé un nouveau changement de raison sociale: il s'appellera désormais lmgroup. Le nom Lastminute.com sera maintenu, mais désignera le coeur d'activité de la holding néerlandaise. L'entité restera basée à Chiasso et sera chapeautée par l'actuel COO du groupe.Dans son commentaire, UBS a salué le bond de 41% des activités non liées aux vols, qui a compensé en partie le recul des ventes de billets d'avion. La banque aux trois clés avait estimé la perte annuelle à 8,5 mio EUR.A la Bourse suisse, la nominative Lastminute.com s'est offert 2,0% à 15,05 CHF, alors que le marché dans son ensemble (SPI) a bouclé la séance en recul de 0,11%.ol/fr/buc/al(AWP / 14.03.2018 17h35)