Le Bélarus bloque l'un des principaux sites internet de l'opposition

Les autorités du Bélarus ont bloqué l'accès à l'un des principaux sites internet de l'opposition, affirmant jeudi qu'il diffusait des informations "illégales".Créé en 1997 par l'opposant Andreï Sannikov, principal adversaire au président Alexandre Loukachenko à la présidentielle de 2010, le site Charter97.org n'est plus accessible depuis mercredi soir.Le ministère de l'Information a annoncé avoir pris la décision de "limiter l'accès" au site car il "publiait des informations dont la diffusion est illégale". Il a invoqué une loi interdisant aux médias de publier des informations issues d'organisations non enregistrées, encourageant l'extrémisme ou portant atteinte aux intérêts nationaux.Au pouvoir depuis 1994, Alexandre Loukachenko a durci la répression contre l'opposition après la présidentielle de 2010, marquée par des manifestations, emprisonnant de nombreux protestataires.Les locaux de Charter97 avaient été perquisitionnés et le site avait déménagé à Varsovie.Sa rédactrice en chef Natalia Radina a dénoncé un "nouveau coup dur pour la liberté d'expression au Bélarus".Ces dernières années, le président Loukachenko a libéré plusieurs opposants emprisonnés en 2010, poussant l'Union européenne à lever ses sanctions visant le Bélarus.Mais un nouveau durcissement a été constaté l'an dernier, après des manifestations qui ont donné lieu à des centaines d'arrestations.(©AFP / 25 janvier 2018 10h48)