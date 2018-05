Le CEO Axel Konjack quitte homegate.ch

Zurich, le 24 mai 2018 - Axel Konjack, actuel CEO de homegate.ch, a décidé de quitter la direction de la plateforme immobilière leader en Suisse en octobre prochain. Il deviendra COO International Marketplaces chez Ringier.Axel Konjack, 48 ans, est entré chez homegate.ch en 2015. Auparavant, il fut directeur de la plateforme de la ville d'Hambourg - hamburg.de, dont Axel Springer détient une participation majoritaire. De 2006 à 2010, il a dirigé la plateforme immobilière immonet.de, qui appartient également à Axel Springer, et a notamment assumé la direction du secteur Internet chez Axel Springer. Sous la responsabilité d'Axel Konjack, homegate.ch a réussi à poursuivre sa croissance sur le marché suisse ces trois dernières années et à consolider son offre destinée aussi bien aux clients commerciaux qu'aux particuliers. Ce résultat a été obtenu non seulement par des fonctionnalités et des services, mais aussi par la reprise d'immostreet.ch, réalisée avec succès parAxel Konjack.La Direction de Tamedia regrette la décision d'Axel Konjack et le remercie pour son engagement et son succès ces dernières années. Des informations concernant la succession d'Axel Konjack seront communiquées en temps voulu.Christoph Zimmer, responsable de la Communication & des Affaires Publiques+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.chTamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias:www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroomDans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017.www.tamedia.ch tensid.ch / 24.05.2018 10h01)