Le CFO de SIX nommé à la présidence de l'association des directeurs financiers

Zurich (awp) - Daniel Schmucki, responsable des finances de SIX, a été nommé à la présidence de l'association suisse des directeurs financiers (VSF) pour une durée de trois ans, a annoncé mercredi le groupe de services financiers qui est également l'opérateur de la Bourse helvétique."La direction financière d'entreprise est en pleine mutation. De nombreux projets de réglementation sont sur la table, synonymes d'exigences accrues et de coûts supplémentaires", a affirmé M. Schmucki, cité dans un communiqué de SIX. Selon ce dernier, "il est indispensable de créer des liens et des échanges entre spécialistes" pour relever ces défis.al/(AWP / 09.05.2018 16h40)