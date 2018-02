Le COO d'Allegro Group rejoint le conseil d'administration de ricardo.ch SA

Zurich, le 1 février 2018 - Tomasz Nowak intègre le conseil d'administration de ricardo.ch SA. Pendant plusieurs années, l'expert chevronné du numérique a occupé différents postes au sein d'Allegro Group en Pologne, dernièrement en tant que Chief Operating Officer chargé des plateformes de commerce électronique basées sur des transactions. En Pologne, Allegro Group compte plus de 20 millions de membres enregistrés et vend chaque jour environ un million d'articles. Des chiffres qui en font le leader incontesté du commerce en ligne dans ce pays.Christoph Brand, membre de la direction générale, Directeur du secteur Classifieds & Marketplaces de Tamedia et président du conseil d'administration de ricardo.ch SA: «Tomasz possède une précieuse expertise dans la conduite de plateformes de commerce électronique à succès. Au sein de ricardo.ch, il trouvera les conditions idéales pour intégrer l'expérience qu'il a accumulée chez Allegro Group, principal acteur du commerce électronique sur le marché polonais, et apportera ainsi une contribution stratégique essentielle au développement de la plus grande place de marché en Suisse. Je suis très heureux que nous ayons pu le recruter au conseil d'administration de ricardo.ch.»Les autres membres du conseil d'administration de ricardo.ch SA sont Thomas Gresch, Group CTO Tamedia, Andreas Schlenker, Head of M&A Classifieds, Marketplaces & Ventures Tamedia, et Christian Kunz, co-fondateur et CEO de BitsaboutMe.Simon Marquard, Digital Communication Manager Tamedia+41 44 248 41 94, simon.marquard@tamedia.chTamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias:www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroomDans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017.www.tamedia.ch tensid.ch / 01.02.2018 10h02)