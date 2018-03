Le Catalan Puigdemont "ne se rendra jamais" et continue "le combat"

Neumünster (Allemagne) - L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont, incarcéré en Allemagne, "ne se rendra jamais" et "est déterminé à continuer le combat", a assuré mardi l'un de ses avocats, Gonzalo Boyé, après une visite à la prison de Neumünster.Il a aussi "exprimé son entière confiance" en la justice allemande qui doit décider prochainement de sa remise éventuelle à l'Espagne, a ajouté l'avocat, qui s'exprimait en anglais, deux jours après l'interpellation de M. Puigdemont en Allemagne, près de la frontière danoise, sur un mandat d'arrêt européen."Il a dit que nous (les indépendantistes catalans) ne nous rendrons jamais et c'est son message au peuple catalan", a poursuivi M. Boyé. La population "a le droit d'exprimer sa volonté d'une indépendance et d'une République en Catalogne"."Il est très fort, très clair dans sa détermination", selon son défenseur. C'est la première fois que l'ancien président catalan s'exprime --directement ou indirectement -- depuis qu'il est en Allemagne.Depuis l'arrestation de M. Puigdemont dimanche en Allemagne alors qu'il tentait de rejoindre la Belgique depuis la Finlande, des heurts ont opposé des militants indépendantistes catalans à la police à Barcelone.Mardi, des manifestations ont bloqué des routes de Catalogne pour protester contre la détention de leur chef.Carles Puigdemont, destitué par le gouvernement Madrid après la vaine déclaration d'indépendance de la Catalogne le 27 octobre, est incarcéré à Neumünster dans le nord de l'Allemagne en attendant que la justice décide de le remettre ou pas aux autorités espagnoles. Elle dispose d'un délai de 60 jours pour trancher.Une porte-parole du parquet allemand, Wiebke Hoffelner, a assuré que la décision ne serait "pas prise cette semaine".La justice allemande aura à décider si des délits similaires à ceux pour lesquels M. Puigdemont est poursuivi en Espagne existent en droit allemand.Il est inculpé de "détournement de fonds publics" et, comme 12 autres dirigeants indépendantistes, de "rébellion", délit passible d'un maximum de 30 ans de prison en Espagne. Ce dernier chef d'accusation est controversé.(©AFP / 27 mars 2018 15h32)