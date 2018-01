Le Chinois Huawei doit renoncer à un partenariat avec ATT (presse)

MONEYGRAM INTERNATIONAL

Washington - Le fabricant chinois de smartphones Huawei n'est pas parvenu à conclure un partenariat avec l'opérateur ATT pour pénétrer en masse le marché américain, affirme le Wall Street Journal mardi.Huawei Technologies Co, un des leaders des smartphones en Chine, était en pourparler avec le géant américain des télécoms pour distribuer la nouvelle version de son Mate 10 Pro. L'accord devait être annoncé cette semaine, mais ATT s'est retiré des discussions, indique le journal selon des sources proches du dossier.Interrogés par l'AFP, Huawei et ATT n'ont pas encore répondu.Le défaut d'un partenaire commercial aux Etats-Unis est un revers pour le groupe chinois qui a l'ambition d'accroître sa part du marché américain, dominé par Apple et Samsung.Huawei et son compatriote OPPO se disputent déjà le troisième rang des plus importants fabricants de smartphones au monde en termes de part de marché.Même sans le soutien d'ATT, le groupe entend néanmoins annoncer mardi de nouveaux produits sur le marché américain, a indiqué le journal.Mais un accord de partenariat avec un grand pourvoyeur de services comme ATT ou Verizon apparaît vital pour faire adopter un nouveau smartphone.Un autre fabricant chinois de smartphones, Xiaomi Corp, est dit aussi être en discussions avec ATT et Verizon pour un partenariat de distribution.Ce nouveau revers pour un groupe chinois intervient alors que les autorités américaines se font plus sévères sur les opérations de partenariat et de fusion-acquisition de la part d'industriels chinois.La semaine dernière, les autorités américaines se sont opposées au rachat de MoneyGram, groupe américain spécialisé dans les transferts d'argent, par le chinois Ant Financial, société financière liée au géant du commerce en ligne Alibaba.vmt/lo/LyS(©AFP / 09 janvier 2018 15h05)