Le Chinois Tencent entre au capital du studio hollywoodien Skydance

Le géant de l'internet chinois Tencent a réalisé "un investissement stratégique" dans le studio américain Skydance Media, producteur d'opus de "Mission: Impossible" et "Terminator", ont annoncé vendredi les deux groupes, dernière percée en date d'un géant chinois à Hollywood.Tencent aura "l'opportunité de cofinancer les films de Skydance" tandis que le studio hollywoodien bénéficiera d'un soutien pour la distribution et la promotion de ses long-métrage en Chine, un marché crucial pour le cinéma américain, indique le communiqué, sans livrer de détails financiers.Fondé en 2010, Skydance, qui s'intéresse aussi bien aux long-métrages qu'aux séries télévisées, assure avoir jusqu'à présent financé une quinzaine de films, notamment dans le cadre d'une étroite coopération avec les emblématiques studios Paramount Pictures.Skydance produit actuellement les prochains épisodes des sagas "Mission: Impossible" et "Terminator" sur grand écran, et contrôle les droits de franchises très rémunératrices comme "Star Trek", "G.I. Joe" ou encore "Top Gun".Selon le Wall Street Journal, qui cite une personne proche du dossier, Tencent doit prendre une participation d'un peu moins de 10% dans Skydance, selon des termes valorisant l'entreprise à environ 1,5 milliard de dollars.Avec Baidu et Alibaba, Tencent fait partie des géants technologiques chinois incontournables: il profite du succès de son addictif jeu mobile "Honor of Kings", tandis que son application WeChat (messagerie, réseau social, e-commerce, paiement en ligne...) compte près d'un milliard d'usagers.Outre WeChat et ses jeux vidéo mobiles, Tencent possède une activité de production cinématographique, ayant notamment investi dans le film hollywoodien "Kong: Skull Island" -- variation sur l'histoire du primate géant King Kong --, et contrôle l'un des principaux services de billetterie pour salles de cinéma en Chine.Par ailleurs, "le partenariat encouragera la collaboration (des deux groupes) sur d'autres initiatives, notamment dans la télévision, les produits interactifs et la réalité virtuelle", a précisé Skydance dans le communiqué.Cette prise de participation par Tencent intervient en dépit des avertissements de Pékin contre les "investissements irrationnels" des entreprises chinoises à l'étranger, notamment dans le monde du cinéma.En raison de ce durcissement réglementaire en Chine, un accord de financement entre le groupe chinois Huahua Media et les studios hollywoodiens Paramount, évalué à 1 milliard de dollars, était tombé à l'eau en novembre dernier.Wanda, un gigantesque conglomérat chinois dont les activités vont de l'immobilier au divertissement, s'est montré particulièrement actif à Hollywood, où il s'est emparé en 2016 du studio Legendary ("Jurassic World", trilogie "Batman") pour 3,5 milliards de dollars, avec l'ambition avouée d'être un aiguillon du "soft power" chinois.(©AFP / 26 janvier 2018 08h14)