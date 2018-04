Le DJ suédois Avicii meurt à 28 ans (agent)

New York - Le Suédois Avicii, un des DJs les plus célèbres de la scène électro, est mort vendredi à l'âge de 28 ans à Oman, deux ans après sa retraite surprise, a indiqué son agent.Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat, selon un communiqué qui n'a pas précisé la cause du décès."C'est avec un profond chagrin que nous annonçons la mort de Tim Bergling, aussi connu sous le nom d'Avicii", a annoncé son agent."Sa famille est dévastée et nous demandons à tout le monde de respecter leur vie privée dans ces temps difficiles", a-t-il ajouté.Considéré comme l'un des meilleurs du monde, il était notamment connu du grand public pour son tube "Wake Me Up" avec le chanteur Aloe Blacc en 2013.Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool.Il avait dû annuler des shows en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice.Il y a deux ans, il avait surpris ses fans en annonçant sa retraite."J'ai décidé que cette tournée 2016 serait la dernière et que ça serait mes derniers spectacles", a-t-il écrit en justifiant cette décision par l'envie de faire "plus (de choses) de sa vie.Il a collaboré avec des artistes d'horizons différents comme Madonna, Coldplay ou David Guetta et s'est hissé à deux reprises à la troisième place du classement des meilleurs DJs du monde, en 2012 et 2013, selon "DJ Magazine", la référence en la matière.(©AFP / 20 avril 2018 18h28)