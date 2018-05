Le FBI et la Justice américaine enquêtent sur Cambridge Analytica (média)

FACEBOOK

Washington - Le ministère américain de la Justice et le FBI mènent une enquête sur Cambridge Analytica (CA), la société britannique au coeur du scandale autour des données d'utilisateurs de Facebook, a rapporté le New York Times.Plusieurs témoins potentiels ont été entendus, précise le quotidien américain.CA est accusée d'avoir collecté et exploité sans leur consentement les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs de Facebook.Ces informations auraient été utilisées pour élaborer un logiciel permettant d'influencer le vote des électeurs afin de peser dans la campagne présidentielle américaine de 2016, remportée par Donald Trump. La société a annoncé au début du mois avoir entamé une procédure d'insolvabilité et cessé "immédiatement toutes ses opérations", s'estimant "calomniée pour des activités (...) légales".Selon le New York Times, les enquêteurs américains cherchent à s'entretenir avec des banques qui ont fait affaire avec la firme britannique. L'enquête semble se concentrer sur le financement de CA et l'usage qui a été fait des données personnelles des utilisateurs de Facebook.Un des enquêteurs est Brian Kidd, un des responsables de la branche du ministère de la Justice chargée de la fraude financière. Il est assisté d'au moins un agent du FBI en charge de la cybercriminalité.oh/mdl/leo/cn/spi(©AFP / 16 mai 2018 05h34)