Le FMI et l'Argentine escomptent un accord dans de brefs délais

Washington - La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a indiqué jeudi qu'elle soutenait les réformes économiques en Argentine et qu'elle espérait arriver rapidement à un accord sur un programme de soutien du FMI demandé par Buenos Aires.Elle a rencontré jeudi à Washington le ministre argentin de l'Economie Nicolas Dujovne "pour discuter de la meilleure manière dont le FMI pourrait apporter son aide pour renforcer l'économie de l'Argentine à la lumière d'un regain de volatilité importante des marchés financiers", a déclaré Mme Lagarde dans un communiqué."Le ministre et moi-même nous sommes mis d'accord sur le fait que notre objectif commun était de conclure rapidement ces discussions", a-t-elle ajouté, confirmant que les autorités argentines avaient fait une requête pour "un accord de confirmation" (ou Stand-By agreement).Ce type de prêt permet au Fonds "de répondre rapidement aux besoins de financement extérieur des pays et d'accompagner les politiques destinées à sortir des situations de crise et à rétablir une croissance durable", selon une fiche technique du FMI.Il peut durer jusqu'à trois ans maximum mais il couvre le plus souvent une période de un à deux ans. Il doit être remboursé dans les trois à cinq ans suivant le déboursement.Dans ce cadre, les pays ont accès "à un maximum de 145% de leur quote-part sur toute période de 12 mois, et à un maximum cumulé de 435% de la nouvelle quote-part sur la durée de vie du programme, déduction faite des remboursements".Mais le FMI peut aussi décider "un accès exceptionnel", c'est-à-dire de dépasser au cas par cas ces limites.Christine Lagarde ajoute avoir informé le comité de direction des progrès dans les discussions avec les autorités argentines et "avoir chargé les équipes du FMI de poursuivre les discussions en vue d'un programme appuyé par le FMI".- Spectre de 2001 -Dans un communiqué séparé, le sous-secrétaire au Trésor américain en charge des affaires internationales, David Malpass, a salué les discussions de l'Argentine avec le FMI tout en soulignant que le Trésor suivrait "de près les développements" du dossier.Le président argentin Mauricio Macri avait annoncé mardi qu'il sollicitait l'aide financière du Fonds monétaire international pour contrecarrer les turbulences sur les marchés qui ont fait chuter le peso de plus de 7% en un jour, faisant redouter une nouvelle crise.Il y a 17 ans, en 2001, l'Argentine avait été secouée par la pire crise financière de son histoire, qui avait fait chuter successivement quatre présidents en dix jours et mené le pays au défaut de paiement, véritable traumatisme national.En 2006, le pays avait remboursé sa dette auprès du FMI, pour 9,6 milliards de dollars. Mais il avait ensuite suspendu pendant dix ans les missions du FMI dans le pays.Fin 2015, à l'arrivée au pouvoir du président de centre-droit Macri, favorable aux marchés, l'Argentine était revenue au change flottant, après des années de contrôle strict sous le gouvernement de Cristina Kirchner (centre gauche), qui surévaluait artificiellement le peso face au dollar.Repartie en 2017 sur le chemin de la croissance, l'Argentine espérait cette année contenir son inflation à 15%, mais la dévaluation risque de doper la hausse des prix alors que le peso a fondu de 10% face au dollar sur un mois.(©AFP / 10 mai 2018 22h26)