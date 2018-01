Le FMI salue les "succès notables" de Macron, l'encourage à poursuivre

Le Fonds monétaire international (FMI) a salué lundi les "succès notables" obtenus par le président Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Elysée et l'a encouragé à poursuivre ses réformes en profitant de l'embellie économique actuelle."Jusqu'à présent, il y a eu des succès notables", a affirmé le chef économiste du FMI, Maurice Obstfeld, au cours d'une rencontre avec la presse à Paris, rappelant que son institution soutenait le programme de réformes "ambitieux" mis en place par le président français depuis son arrivée à l'Elysée."Notre espoir est que les obstacles politiques (auxquels il fait face) ne deviennent pas trop rigoureux, de sorte qu'il puisse appliquer complètement son programme afin de rendre l'économie française plus efficace", a-t-il ajouté, reprenant les termes de l'évaluation annuelle de l'économie française publiée en septembre dernier par le FMI.Le chef de l'unité réformes structurelles du FMI, le français Romain Duval, a appelé, quant à lui, à profiter de l'environnement économique favorable pour mener les réformes."En général, les réformes mettent du temps à donner des résultats", a-t-il expliqué. "Mais nous avons aussi constaté que dans les cas spécifique du marché du travail, les réformes donnent beaucoup plus de résultats à court terme quand elles sont lancées au bon moment", a-t-il insisté."C'est le bon moment pour les réformes structurelles, beaucoup plus que pendant la crise de la zone euro. Même si les réformes étaient alors nécessaires, l'idée que les bénéfices allaient être ressentis à court terme était clairement trop optimiste", a-t-il reconnu, tirant les leçons de la gestion de la crise.Le FMI est également convaincu que les réformes bénéficieront du rebond de la croissance mondiale. "Je pense que nous sommes optimistes" à propos de l'économie mondiale, a affirmé M. Obstfeld.Le FMI publiera ses prévisions actualisées pour la croissance mondiale le lundi 22 janvier à Davos (Suisse) en marge du World economic forum (WEF).arz/ef/ide(©AFP / 08 janvier 2018 16h00)