Le Groupe Mutuel victime d'une cyberattaque

Martigny VS (awp/ats) - Le Groupe Mutuel a été victime d'une cyberattaque le 19 décembre. Des pirates informatiques ont dérobé des fichiers informatiques d'une plate-forme externe. L'assureur a déposé une plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public valaisan.Le système de gestion informatique interne où sont stockées les données des 1,4 million de clients n'a pas été touché, précise jeudi le groupe. Aucune donnée de gestion, comme les polices d'assurance, rapports médicaux, facture de primes et de prestations n'a été dérobée.Les pirates ont pu accéder aux fichiers externes via une usurpation d'identité. Le Groupe Mutuel a immédiatement pu arrêter l'attaque. Il identifie actuellement les documents concernés. La plate-forme externe est destinée au réseau de vente de l'assureur et permet d'établir des offres et des propositions d'assurances.De plus amples informations seront données le 4 janvier, précise le Groupe Mutuel. Elles seront publiées sur le site internet de l'assureur.(AWP / 28.12.2017 21h40)