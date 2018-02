Le Groupe d’experts stockage géologique en profondeur compte deux nouveaux membres

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Groupe d'experts stockage géologique en profondeur (GESGP) s'est renforcé de deux nouveaux membres. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN a pu gagner comme nouveaux membres au 1er janvier 2018 Horst Geckeis et Neil Mancktelow. Alan Geoffrey Milnes a quitté le GESGP pour une question d'âge.« Les deux nouveaux membres apportent des trésors d'expérience sur de longues années, très précieux pour le Groupe d'experts stockage géologique en profondeur, notamment dans le domaine de la géologie structurale, de la chimie de l'eau et de la gestion des déchets radioactifs », commente Felix Altorfer, responsable du domaine Gestion des déchets à l'IFSN.Horst GeckeisNeil MancktelowNeil Mancktelow, qui va prendre la place d'Alan Geoffrey Milnes, est professeur titulaire et maître de conférence à l'Institut géologique du Département des sciences de la terre de l'ETH Zurich. Il enseigne et fait de la recherche dans le domaine de géologie structurale. Son domaine d'expertise dans la recherche comprend la géométrie, la cinématique, et la mécanique de la déformation des roches, depuis les microstructures jusqu'à la tectonique des chaînes de montagnes.Le deuxième nouveau membre du GESGP, Horst Geckeis, dirige l'Institut de gestion des déchets nucléaires de Karlsruhe (Institut für Nukleare Entsorgung INE) et occupe le poste de professeur de radiochimie à l'Institut de Karlsruhe pour la technologie (Karlsruher Institut für Technologie KIT). Il est depuis 2008 membre du Comité pour les dépôts finaux de la Commission allemande de gestion des déchets nucléaires (ESK), et depuis 2013 à la tête de la Communauté de travail allemande de recherche en dépôts finaux (DAEF). Son expertise complète le savoir-faire du GESGP dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs.Dans le cadre du plan sectoriel « Dépôts en couches géologiques profondes », le Groupe d'experts stockage géologique en profondeur GESGP soutient l'IFSN et prend position sur des questions géologiques ou de techniques de construction. Conduit par Simon Löw, Professeur d'ingénieurie géologique à l'Institut de géologie de l'ETH Zurich, le GESGP est constitué de spécialistes de niveau universitaire qui ne se trouvent pas en rapport contractuel avec des projets liés aux « Dépôts en couches géologiques profondes ».