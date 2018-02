Le Hezbollah dit être la "seule force" du Liban dans la "guerre du gaz" contre Israël

Beyrouth - Le Liban devrait utiliser le Hezbollah comme principal levier dans le bras de fer qui l'oppose à Israël au sujet des ressources gazières dans ses fonds marins, a affirmé vendredi le chef de ce puissant parti chiite, Hassan Nasrallah.Le Liban a récemment signé son premier contrat de prospection d'hydrocarbures en Méditerranée avec un consortium formé par le groupe pétrolier français Total, l'italien ENI et le russe Novatek.Deux blocs sont concernés, notamment le bloc 9, dont une partie se trouverait dans une zone maritime disputée avec Israël."Dans cette bataille, la seule force dont vous disposez est la résistance", a lancé dans un discours télévisé le chef du Hezbollah, poids lourd de la vie politique libanaise et ennemi juré d'Israël."Si Israël vous menace, vous pouvez le menacer", a-t-il affirmé, interpellant le gouvernement dont son parti est membre."Si les Américains vous demandent de coopérer avec eux pour dissuader Israël (de faire la guerre), dites aux Américains de répondre à vos revendications" si ils veulent dissuader le Hezbollah de se lancer dans un conflit, a ajouté M. Nasrallah dont le mouvement a combattu l'Etat hébreu lors d'une guerre en 2006.Il a ainsi appelé le gouvernement à négocier "en position de force", dans une allusion à la médiation américaine en cours.Les Etats-Unis ont dépêché le 6 février à Beyrouth le secrétaire d'État adjoint pour les affaires du Proche-Orient, David Satterfield.A la visite de ce responsable, qui dure depuis dix jours, s'est greffée jeudi la venue à Beyrouth du chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, dans le cadre d'une tournée régionale.M. Tillerson a affirmé que des contacts étaient entrepris "avec les gouvernements du Liban et d'Israël pour faire en sorte que la frontière reste calme" entre les deux pays.Total a souligné la semaine dernière dans un communiqué que le groupe français "et ses partenaires étaient bien conscients de la dispute frontalière entre le Liban et Israël (...), qui concerne en fait moins de 8% de la surface du bloc 9".Le chef du Hezbollah a évoqué vendredi la dimension stratégique des découvertes gazières pour le Liban qui souffre d'une dette colossale.La question libanaise "n'est pas séparée" de celle d'autres pays, notamment la Syrie et l'Irak, a-t-il affirmé."Pourquoi les Américains sont-ils toujours présents à l'est de l'Euphrate? Parce que c'est là où se trouvent les plus grands puits de pétrole et de gaz en Syrie", a-t-il souligné.Quant à l'Irak, "l'administration (du président américain Donald) Trump le voit maintenant avec des yeux pétroliers", a ironisé Hassan Nasrallah.(©AFP / 16 février 2018 19h35)