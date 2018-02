Le Japon confirme que le pétrole échoué sur ses plages provient certainement du Sanchi

Tokyo - Les boulettes de pétrole qui s'étaient échouées sur les plages de plusieurs îles du sud du Japon proviennent vraisemblablement du Sanchi, le pétrolier iranien ayant sombré en mer de Chine orientale en janvier, ont indiqué vendredi les garde-côtes japonais.L'analyse des échantillons de mazout lourd retrouvé sur deux de ces îles a montré qu'il ont la même composition que le carburant qu'utilisait le Sanchi, a expliqué un porte-parole, Takuya Matsumoto."Nous n'avons pas eu connaissance d'un autre accident maritime dans la région qui aurait entraîné une fuite de pétrole. Nous avons donc conclu qu'il y a une très forte probabilité pour que le pétrole qui a atteint les deux îles vienne du Sanchi", a-t-il dit à l'AFP.Le Sanchi a coulé le 14 janvier après avoir brûlé pendant une semaine à la suite d'une collision avec un cargo à environ 300 kilomètres à l'est de Shanghai. Trente-deux marins ont péri dans cet accident qui fait craindre une catastrophe écologique majeure.Les boulettes qui sont arrivées sur ses îles japonaises diffèrent en revanche du pétrole brut que le navire transportait.Le Sanchi transportait des condensats, des hydrocarbures légers qui ne forment pas des nappes en surface comme lors d'une marée noire traditionnelle, mais des boues très difficiles à séparer de l'eau et qui sont très toxiques pour la faune et la flore marine.Le Japon a lancé une évaluation de l'impact de l'accident sur l'environnement, et l'étude d'échantillons d'eau dans la région n'a pas montré de niveaux élevés de contamination, a ajouté le porte-parole des garde-côtes.Au moins 16 îles de la région ont vu du pétrole atteindre leurs côtes et les habitants ont recueilli quelque 90 tonnes de matière, d'après le gouvernement local.(©AFP / 23 février 2018 09h42)