Le Japon insatisfait de l'engagement nord-coréen, veut maintenir la pression (ministre de la Défense)

Tokyo - L'engagement de Pyongyang à cesser ses essais nucléaires et le lancement de missiles intercontinentaux est insatisfaisant, a déclaré samedi le ministre japonais de la Défense, affirmant que Tokyo allait maintenir la pression sur la Corée du nord."Nous ne pouvons pas être satisfaits", a déclaré aux journalistes Itsunori Onodera, affirmant que la Corée du nord n'avait pas mentionné "l'abandon de missiles balistiques de courte et moyenne portée".Il a ajouté que le Japon n'allait pas modifier sa politique de pressions sur Pyongyang jusqu'à "l'abandon définitif d'armes de destruction massive, armes nucléaires et missiles".Washington et Séoul ont en revanche salué l'annonce spectaculaire de Pyongyang qui intervient moins d'une semaine avant le sommet prévu entre Pyongyang et Séoul et préfigure un sommet historique qui devrait avoir lieu entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, en principe début juin."Comme le caractère opérationnel des armes nucléaires a été vérifié, il n'est plus nécessaire pour nous de mener des essais nucléaires ou de lancer de missiles à moyenne et longue portée ou ICBM" (missiles balistiques intercontinentaux, ndlr), a dit Kim Jong Un lors d'une réunion du Comité central de son parti unique au pouvoir en Corée du Nord."A partir du 21 avril, la Corée du Nord va cesser ses essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux", écrit KCNA, citée dans un premier temps par l'agence sud-coréenne Yonhap."Le Nord va fermer un site d'essais nucléaires dans le nord du pays afin de prouver son engagement à suspendre les essais nucléaires", a ajouté KCNA, citant le dirigeant nord-coréen.(©AFP / 21 avril 2018 02h55)